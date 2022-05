RIMINI Accoglienza, a Rimini quasi 5mila i profughi ucraini registrati

Accoglienza, a Rimini quasi 5mila i profughi ucraini registrati.

L’assessore di Rimini alla Protezione sociale, Kristian Gianfreda fa il punto sull'accoglienza nel riminese. Nel territorio di Rimini abbiamo raggiunto in questi giorni la quota che sfiora le 5 mila registrazioni di profughi ucraini, di cui buona parte, però, nel frattempo, o sono tornati nel loro Paese natale, o sono stati trasferiti in altre città attraverso le procedure del Ministero degli Interni. Resta il fatto che Rimini è stata la città in valore assoluto con più arrivi registrati in Italia. Penso sia dunque importante - continua Gianfreda - sottolineare il grande lavoro svolto dal nostro territorio nel dare una risposta immediata alla popolazione ucraina in un momento così drammatico. Rimini, fin da subito, ha dato prova di un immenso ‘esercizio’ di accoglienza e ospitalità, riuscendo ad andare anche al di là della rigida gerarchia delle competenze. Da pochi giorni, è anche online la piattaforma del Dipartimento di Protezione Civile che permette ai rifugiati (con sistemazione autonoma) di richiedere un contributo di sostentamento per sé, per i propri figli o minori di cui si ha la tutela legale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: