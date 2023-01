RIMINI Accoltella il vicino perchè bestemmia: lite a Villa Verucchio Un 31enne ha colpito con 4 colpi all'addome un 41enne

Lite per futili motivi che finisce a coltellate: è successo nella serata di ieri a Villa Verucchio. Pare che alla base della discussione ci fosse il fastidio di un 31enne nel sentire il vicino di casa, un 41enne, proferire alcune bestemmie. Il più giovane ha sferrato 4 colpi con un coltello all'addome. Sul posto sia i Carabinieri che i sanitari del 118. Il 41enne è stato trasportato in pronto soccorso, mentre l'accoltellatore si trova in caserma.

