Accoltella la ex moglie, Gip di Rimini convalida l'arresto

Il Giudice per le indagini preliminari di Rimini, Benedetta Vitolo, ha convalidato l'arresto di Pellumb Jaupi il cittadino albanese di 53 anni che martedì ha accoltellato prima l'ex moglie e poi il nuovo compagno di lei in un albergo di Miramare nella città romagnola. Difeso dall'avvocato Sonia Giulianelli del foro di Rimini, l'uomo, accusato di duplice tentato omicidio oltre che di lesioni gravi è stato sentito dal Gip alla presenza anche del sostituto procuratore Davide Ercolani, che a novembre ne aveva chiesto la custodia cautelare in carcere per stalking nei confronti della ex moglie. Il Gip, nel confermare l'arresto, ha stigmatizzato il comportamento dell'albanese denunciato per stalking che prima delle aggressioni di martedì non aveva mai manifestato atteggiamenti violenti nei confronti della moglie tanto da giustificarne l'arresto.