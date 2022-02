RIMINI Accoltellamenti a sfondo passionale tra Rimini e Morciano: tre persone ferite, due in gravi condizioni

Due accoltellamenti sono avventi nel primo pomeriggio di oggi tra Rimini e Morciano, riconducibili alla stessa persona. Gli uomini della Squadra Mobile hanno fermato il presunto autore: un albanese mosso da un movente passionale. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo in mattina si sarebbe recato a Morciano per cercare la ex moglie perchè riteneva avesse una nuova relazione con il proprietario di un hotel di Rivazzurra. Trovata la donna l'ha colpita e ferita, ora lei si trova ricoverata in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesena. L'albanese a quel punto è andato a cercare il presunto amante a Rivazzurra nel suo albergo: ne è iniziata colluttazione. La sorella del proprietario si è intromessa nella lite: l'uomo e la donna sono stati entrambi feriti dall'albanese armato di coltello. L'uomo 48 anni è ora ricoverato in codice di massima gravità all'Infermi di Rimini, la donna, 45 anni ha riportato ferite più lievi, ma si trova anche lei presso il nosocomio riminese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: