CRONACA Accoltellamenti di Bellariva, arrestati due giovani

Accoltellamenti di Bellariva, arrestati due giovani.

Arresto, da parte della Squadra Mobile della Polizia di Rimini, per due uomini ritenuti responsabili di un tentato omicidio e del ferimento di due persone a al culmine di una rissa davanti a un locale di Bellariva. A seguito delle indagini condotte dalla Mobile gli agenti hanno individuato due giovani cittadini tunisini - di 19 e 20 anni - considerati i presunti autori del fatto di sangue avvenuto lo scorso 11 agosto e sottoposti a fermo di indiziato di delitto. L'indagine aveva avuto origine dalla segnalazione, da parte dell'Ospedale di Rimini, di tre persone ferite da arma da taglio arrivate in Pronto Soccorso, di cui una molto grave finita in prognosi riservata. I due ragazzi sono stati condotti in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: