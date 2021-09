Accoltellamento a Cattolica: in ospedale due ragazzi. Si cercano i responsabili

Era circa l'una di notte quando, sulla spiaggia di Cattolica, al bagno 72, i sanitari sono intervenuti per prestare soccorso a due ragazzi, residenti nell’entroterra saludecese, feriti con un'arma da taglio, probabilmente un coltello di piccole dimensioni. I due giovani, stando alle prime ricostruzioni del corpo dei Carabinieri, erano in compagnia di altri quattro coetanei, conosciuti la sera stessa, con cui avevano deciso di passare la serata. Una volta arrivati in spiaggia però è scoppiata una lite nel gruppo, di cui non si conosce ancora la causa.

La discussione è degenerata quando uno dei ragazzi ha estratto il coltello ferendo i due giovani alla spalla e al torace: il più grande dei due, un diciannovenne, è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena, in condizione di massima gravità. L'altro, di 18 anni, è invece stato ricoverato al Ceccarini di Riccione, con lesioni meno gravi, secondo i sanitari guaribili in 2-3 settimane. Nessuno dei due sembra però fortunatamente essere in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno ora avviato un'indagine per identificare gli aggressori, fuggiti dopo la colluttazione, e fare luce sulle cause della lite.