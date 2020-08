Accoltellamento alla Villa delle Rose: due ragazzi feriti

È degenerata in un accoltellamento una lite tra due gruppi di ragazzi italiani questa mattina all'alba, intorno alle 6, alla discoteca Villa delle Rose di Misano Adriatico. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Misano, il litigio sarebbe scoppiato nei bagni del locale per futili motivi. Qualcuno avrebbe estratto un coltello e due giovani, milanesi di 20 e 21 anni, sono rimasti feriti in maniera non grave. Entrambi sono stati già dimessi dagli ospedali di Rimini e Riccione, con prognosi fino a 8 giorni per ferite da taglio solo per uno di loro.

I protagonisti della vicenda, quattro ragazzi, sono stati arrestati. A sferrare le coltellate sono stati due napoletani rispettivamente di 19 e 25 anni. Per altri due giovani invece l'accusa è di lesioni personali e porto abusivo di arma. Si trovano in carcere in attesa di convalida.

Oltre al gruppo sono stati denunciati, in stato di libertà, altri due ragazzi coinvolti nella rissa.