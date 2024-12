RIMINI Accoltellamento davanti alla mensa per poveri di Rimini: 40enne ferito al torace L’aggressore è riuscito a fuggire ed è attivamente ricercato dalla polizia

Grave episodio di violenza a Rimini, davanti alla mensa per poveri dell’Opera di Sant’Antonio in via Della Fiera. Durante una lite scoppiata in fila per un pasto caldo, un 40enne polacco è stato accoltellato al torace. L’uomo, cosciente nonostante le ferite, è stato trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena, dove è ricoverato in Rianimazione, ma non in pericolo di vita. L’aggressore è riuscito a fuggire ed è attivamente ricercato dalla polizia, che si avvale della descrizione fornita dalla vittima. Non sono ancora chiare le cause del gesto, ma si sospetta che l’alcol abbia giocato un ruolo nell’escalation di violenza. L’arma del delitto non è stata ancora ritrovata.

