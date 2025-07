Accoltellamento in pieno centro a Ravenna: serata di paura tra bar e gelaterie

Una serata di terrore nel cuore di Ravenna, tra famiglie a passeggio e locali affollati, si è trasformata in una scena di violenza urbana. Poco dopo le 20 di martedì, un giovane è rimasto ferito in un accoltellamento che ha avuto il suo epilogo nei pressi di Porta Adriana, dopo essersi sviluppato tra via Matteotti e via Cavour.

Come riporta Il Resto del Carlino, tutto sarebbe cominciato con una rissa tra almeno quattro persone in via Matteotti, davanti agli occhi sbigottiti di passanti e commercianti. Una testimone ha dato l’allarme: “Si picchiavano in mezzo alla strada, poi qualcuno è scappato. Uno perdeva sangue”.

Pochi minuti dopo, uno dei giovani coinvolti è entrato nel Costa Caffè, noto locale della zona. Secondo il racconto della barista, l’uomo – descritto come un cliente abituale, tunisino – si sarebbe diretto verso il banco e afferrato un coltello: “Ho provato a fermarlo, ma era troppo veloce. Aveva già lividi e il volto sporco”.

Con un’altra persona al seguito, il giovane avrebbe poi imboccato via Cavour, lasciando dietro di sé tracce di sangue. L’altro soggetto si è allontanato in direzione di piazza dell’Aquila. L’episodio si è concluso nei pressi di una gelateria, a Porta Adriana, dove una cliente ha notato un ragazzo ferito chiedere aiuto: “Diceva: ‘Chiamami l’ambulanza’, si teneva il fianco con una maglietta”.

Il ferito è stato soccorso in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono intervenuti con due pattuglie, avviando subito le indagini. Si ipotizza un regolamento di conti tra gruppi rivali, forse iniziato nella zona della stazione e degenerato nel pieno centro cittadino.

Le forze dell’ordine hanno setacciato l’intera area, raccogliendo testimonianze e immagini dalle telecamere. L’episodio ha scosso i residenti: “La sera qui ci sono famiglie, turisti, bambini. È spaventoso vedere una scena così, con coltelli in mano, in mezzo ai bar”, commenta una commerciante della zona.