ZONA UNIVERSITARIA Accoltellamento nella notte in via Petroni, ferito 26enne bolognese

I carabinieri sono intervenuti all'alba in via Petroni, in zona universitaria a Bologna, dove un giovane era stato ferito a coltellate all'addome. Si tratta di un 26enne, residente a Budrio, in provincia. Il ferito - riferisce l'Ansa - è stato portato dal 118 all'ospedale Maggiore e operato: non è mai stato in pericolo di vita. A quanto pare si è trattato di una rissa ma quando sono arrivati i militari, intorno alle 5, gli altri partecipanti erano già fuggiti. Si controlleranno le videocamere della zona per ricostruire la dinamica.

