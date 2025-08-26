CRONACA Accoltellato al parco Pertini di Rivazzurra: 24enne ferito, caccia a due aggressori Il giovane tunisino è stato colpito a una coscia nel pomeriggio di lunedì. Indagano i carabinieri, al vaglio anche la pista del regolamento di conti

Momenti di paura nel pomeriggio di lunedì 25 agosto al parco Pertini di Rivazzurra, dove un 24enne di origini tunisine è stato accoltellato a una gamba durante una colluttazione. L’episodio è avvenuto attorno alle 16.15: secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava camminando all’interno del parco quando è stato avvicinato da due uomini, con cui sarebbe nato un acceso diverbio.

La lite, forse legata a un tentativo di rapina, è degenerata rapidamente. Uno degli aggressori ha estratto un coltello a scatto e ha colpito il 24enne alla coscia. A quel punto i due uomini si sono impossessati del cellulare della vittima e si sono dati alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Alcuni passanti, notando il ragazzo a terra sanguinante, hanno dato l’allarme al 118: soccorso e stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale Infermi di Rimini, dove le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Miramare, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire ai responsabili.

Resta però da chiarire il movente dell’aggressione. Se da un lato la vittima ha riferito di essere stata rapinata, dall’altro gli inquirenti non escludono che dietro l’episodio possa celarsi un regolamento di conti legato allo spaccio di stupefacenti. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica e identificare i due aggressori.

