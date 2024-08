TAVULLIA Accoltellato durante un lite: ucciso 38enne nel pesarese, 4 feriti

Prima un litigio furioso poi la coltellata al cuore. Omicidio ieri sera, intorno alle 22, a Tavullia, in provincia di Pesaro Urbino, al termine di un violenta discussione tra famiglie di origine albanese in cui sono rimaste ferite almeno altre quattro persone.

La vittima Dritan Idrizi, 38 anni, albanese, noto alle forze dell'ordine, di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini è deceduto all'ospedale di Cattolica (Rimini). I feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Pesaro. Secondo le prime indagini dei carabinieri, Idrizi sarebbe stato accoltellato e ucciso con tre coltellate da un suo connazionale, residente a Tavullia, ferito a sua volta.

I parenti della vittima hanno assediato l'obitorio di Riccione dove questa mattina intorno alle 12 è stata portata la salma di Idriz. Intanto sarebbero già in carcere a Pesaro con l'accusa di lesioni gravissime un 28enne e un 54enne albanesi residenti a San Giovanni in Marignano, nel Riminese.

