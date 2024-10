RIMINI Accoltellato in centro a Rimini per i soldi delle sigarette: arrestati due ventenni I fatti sono avvenuti nella notte di domenica in piazza Malatesta

Due ragazzi di 20 anni di origine albanese sono stati arrestati per aver accoltellato un 19enne di Rimini per i soldi delle sigarette. O almeno questa è stata la versione data alla polizia che ha arrestato i due 20enni dopo un breve inseguimento in auto. La notte tra domenica e lunedì, intorno alle 2, il 19enne era in compagnia di amici al bar Iguana Bay, in via Malatesta, uno dei locali della movida del centro storico, quando è stato avvicinato dai due albanesi che gli hanno chiesto in prestito la tessera sanitaria per comperare le sigarette al distributore.

A quel punto il 19enne li ha accompagnati in piazza Cavour dove c'è la rivendita di tabacchi. A quel punto i due albanesi avrebbero voluto anche i soldi per le sigarette e al rifiuto del riminese avrebbero reagito accoltellandolo. Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice rosso, ma le sue condizioni non erano gravi ed è stato dimesso con alcuni punti di sutura e 10 giorni di prognosi.

I due 20enni albanesi invece sono stati arrestati dopo che la loro vettura è stata intercettata dalla polizia all'uscita di un parcheggio in viale Roma. E' scattato così un inseguimento a sirene spiegate, terminato solo quando l'auto dei due ragazzi non si è schiantata in pieno su un marciapiede davanti allo stadio "Romeo Neri". Perquisiti, sono stati trovati in possesso di droga, marijuana, soldi contanti e soprattutto avevano in auto il coltello usato per ferire il 19enne ancora sporco di sangue.

