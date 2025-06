CRONACA Accoltellato per difendere la fidanzata: 23enne in fin di vita a Lido Adriano Lite al bar Cristallo degenera in violenza: l’aggressore, un uomo di oltre 50 anni, è fuggito in moto. È già noto alle forze dell’ordine

Accoltellato per difendere la fidanzata: 23enne in fin di vita a Lido Adriano.

Attimi di terrore nel primo pomeriggio di oggi a Lido Adriano, dove un giovane di 23 anni è stato accoltellato brutalmente nel pieno centro del paese, nei pressi del bar Cristallo, a seguito di una lite degenerata. Il ragazzo, di origine macedone, è ora in condizioni critiche: soccorso dal 118, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità.

Secondo una prima ricostruzione, il 23enne sarebbe intervenuto in difesa della propria fidanzata, una 19enne, coinvolta in un acceso diverbio con un uomo ultracinquantenne, italiano. La discussione avrebbe inizialmente provocato una colluttazione tra i due uomini, interrotta grazie all’intervento di alcuni presenti nel locale.

Ma la violenza non si è fermata lì. Poco dopo, mentre la coppia si allontanava a piedi dal bar, l’aggressore avrebbe raggiunto il ragazzo da dietro e lo avrebbe colpito con almeno tre fendenti, prima di fuggire su un motociclo parcheggiato nelle vicinanze. L’uomo sarebbe già noto alle forze dell’ordine.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, la polizia di Stato, la polizia locale e il pubblico ministero di turno, Francesco Coco, per coordinare le indagini e raccogliere le testimonianze. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare l’aggressore e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: