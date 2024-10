FERRARA Accoltellato per un paio di auricolari, 36enne a Ferrara operato d'urgenza L'episodio ieri sera, verso le 19.30, in centro a Ferrara

Accoltellato per un paio di auricolari, 36enne a Ferrara operato d'urgenza.

Un uomo di 36 anni è stato accoltellato ieri sera a Ferrara per un paio di auricolari. Secondo una prima ricostruzione, stava camminando per il centro assieme ad un amico. Un uomo si è avvicinato e gli ha rubato le cuffie del telefono, per poi darsi alla fuga. I due amici lo hanno allora rincorso, ma il ladro, trovatosi in difficoltà, avrebbe usato uno spray al peperoncino sulla vittima, per poi accoltellarlo, colpendolo sotto l'ascella e al braccio. Il ladro è fuggito prima che arrivassero la Polizia, la Scientifica e l'ambulanza. Il 36enne è stato operato d'urgenza all'ospedale di Ferrara e si ritiene che non sia in pericolo di vita.

