POLITICA ITALIA Accordi Italia-SpaceX: Palazzo Chigi smentisce, ma Elon Musk conferma L'opposizione: "Giorgia Meloni riferisca in Parlamento". Giovedì la tradizionale conferenza della presidente del Consiglio

La smentita di Palazzo Chigi circa contratti o accordi stipulati tra il governo e la società SpaceX di Elon Musk per l'uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink è arrivata netta: “La presidenza del Consiglio – si legge infatti – smentisce siano stati firmati contratti. Le interlocuzioni con SpaceX rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società. Ancor più categoricamente – termina la nota – la presidenza del Consiglio smentisce la notizia, ridicola, che il tema SpaceX sia stato trattato durante l'incontro col presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump”.

L'opposizione però non si tranquillizza, e vuole che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Anche perché è lo stesso Musk, poi, a scrivere su X “Pronti a fornire all'Italia la connettività più sicura e avanzata”, che ai più appare la prova degli accordi in essere. Se ne parlerà sicuramente alla conferenza di inizio anno della presidente Meloni, in programma giovedì.

Anche l'opposizione ha qualche guaio da risolvere, la presidente della Sardegna Alessandra Todde è stata dichiarata decaduta dall'incarico dal collegio regionale di garanzia presso la Corte d'appello, che le contesta la rendicontazione delle spese elettorali. Todde vuole fare ricorso ma ha già detto che non si dimette perché pronta a chiarire tutto.

Intanto l'Istat fornisce dati confortanti: a novembre, su base mensile, il tasso di disoccupazione in Italia scende al 5,7%, uno 0,1 in meno, il livello più basso di sempre, mentre quello giovanile sale al 19,2%, di 1,4 punti. Rispetto al mese precedente, il numero di occupati è in lieve calo, 13mila in meno, attestandosi a 24 milioni 65mila unità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: