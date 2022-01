COVID-19 Accordo con le farmacie italiane, mascherine Ffp2 a prezzo calmierato Società di pediatria: un contagio su quattro ora è per i minori di 20 anni. Non decollano le vaccinazioni ai bambini

La struttura commissariale anti-Covid del generale Figliuolo ha raggiunto un accordo, che deve ancora essere siglato, con le farmacie, per la vendita di mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi l'una. Intanto un contagio su quattro nell'ultima settimana ha riguardato la fascia di età under 20, lo sottolinea la società italiana di pediatria, che riporta anche il dato dei ricoverati con meno di 19 anni nell'ultimo mese, aumentati a quasi 800. Tra l'altro non decolla la vaccinazione ai bambini: 340mila prime dosi su una platea di 3 milioni. In questi giorni di festa sono meno i tamponi processati, difatti l'incremento dei contagi è di poco più di 68mila (68.052 su 445.321 tamponi, tasso di incidenza al 15,2%); tornano sopra 12mila però i ricoveri ordinari, 577 più di ieri (e +32 terapie intensive); 140 i decessi.

La Regione Emilia-Romagna, dove l'assessore alla Salute Donini vede la zona gialla come “un orizzonte molto vicino”, ha detto, già da lunedì prossimo, chiede al governo la copertura delle spese straordinarie necessarie ad affrontare il Covid fino a fine emergenza. Sono 8.014 i nuovi casi (incidenza 25,7%), con 131 pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri); il 72,5% di questi non è vaccinato (+77 pazienti nei reparti ordinari Covid). 17 i decessi. A Rimini 715 nuovi casi (420 sintomatici).

In Israele, dove si stanno vaccinando i ragazzi tra i 15 e i 18 anni e dove oltre 50mila israeliani over 60 hanno subito accolto l'appello ad assumere una quarta dose per far fronte alla nuova ondata, considerando che molti hanno ricevuto la terza già da cinque mesi, dal 9 gennaio si tornerà a consentire l'ingresso di stranieri provenienti da una lista di 200 Paesi “arancioni” ritenuti a medio rischio di contagio, fra cui l'Italia. Necessario comunque un tampone molecolare prima della partenza e uno all'arrivo.

