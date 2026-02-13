Accordo di Associazione, Spinelli: "Voto storico, l'Europa conferma fiducia verso San Marino"

"Debbo dire che è un risultato storico, - afferma Domenica Spinelli, Senatrice Fratelli d'Italia a proposito del voto in Parlamento Ue sull'Accordo di Associazione - un vero cambio di passo decisivo. Negli ultimi dieci anni, continua - la fiducia verso San Marino non è mai mancata ed è stata sempre costante, quindi oggi San Marino ha una grande opportunità che è quella di essere parte della famiglia europea e nello stesso tempo per l'Italia avere dei vicini che sono nel Mercato Unico vuol dire rafforzare la stabilità e le opportunità per entrambi i territori".

Accordo di Associazione con l'Ue che, in sostanza, per Spinelli diventa viatico anche di un ulteriore rafforzamento del sistema bancario-finanziario sammarinese, in linea rispetto a quanto già certificato dal Fondo Monetario. "Oggi San Marino - aggiunge - è un Paese maturo nel settore della finanza, cosa che non sarebbe stata possibile qualche anno fa. Ha saputo compiere nel momento giusto un passo decisivo ed importante verso l'adeguamento e l'allineamento di quelli che sono gli standard dell'Unione europea in termini di legalità e in termini di trasparenza. Non bisogna più avere dei pregiudizi nei confronti della Repubblica di San Marino perché è riconosciuto come istituzione affidabile e preparata e questa è la precondizione per entrare nella grande famiglia dell'Unione europea".

Tornando al voto sull'Accordo in Parlamento Ue, con riferimento alle astensioni da parte delle delegazioni bulgare, la Senatrice di Fratelli d'Italia non ritiene che le indagini in corso sulla vicenda Bsm, possano essere di ostacolo al cammino del Titano verso l'Associazione. "Per chi conosce un po' i meccanismi dell'Europa, - fa notare la Senatrice Spinelli - nulla a che vedere con l'esito dell'Accordo stesso perché in realtà non può fermare, un voto di astensione, un percorso strategico che ricade su milioni di cittadini. Non cambia, questo voto, il percorso di tutto l'Accordo, perché il percorso è cominciato, è stabile e la fiducia dell'Europa nello Stato di San Marino è una fiducia che non è in discussione".

Nel video l'intervista a Domenica Spinelli, Senatrice Fratelli d'Italia.