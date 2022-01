CARO BOLLETTE Accordo Hera-Consumatori in E.R: pagamenti rateizzati fino a 10 mesi senza interessi

Accordo Hera-Consumatori in E.R: pagamenti rateizzati fino a 10 mesi senza interessi.

Accordo tra il gruppo Hera e le associazioni dei consumatori dell'Emilia-Romagna - Federconsumatori, Adiconsum, Lega Consumatori, Udicon e Cittadinanzattiva - per estendere la tutela delle famiglie alla luce dell'aumento del prezzo dell'energia. Nel dettaglio, si legge in una nota della multi-utility, l'azienda "ribadisce il proprio impegno a supportare i clienti con la politica delle rateizzazioni" dopo che, nel 2021, "ne sono state concesse 200.000 ai clienti in difficoltà con i pagamenti". In particolare, viene evidenziato ancora, si conferma la possibilità di rateizzare in 10 mesi le bollette invernali, senza applicazione di interessi, con la conseguente sospensione delle azioni di distacco; la possibilità di avere la prima rata pari a solo un terzo della bolletta mentre per i clienti che hanno la bolletta multiservizi la rateizzazione viene estesa anche agli altri servizi, come il servizio idrico.

[Banner_Google_ADS]

Inoltre, sottolinea Hera per le famiglie con importi delle bollette superiori a 1.000 euro, la multiutility è disponibile a valutare richieste di rateizzazioni superiori ai 10 mesi e per casi particolari, si valuterà anche la rimo-dulazione di piani di rientro già concessi per i clienti che abbiano la volontà di onorare il debito, sia pure dilazionato nel tempo. "Le associazioni dei consumatori - si legge in un comunicato congiunto di Federconsumatori, Adiconsum, Adoc,Cittadinanzattiva, Lega Consumatori e Udicon Emilia-Romagna - esprimono soddisfazione per i contenuti dell'intesa e per il metodo seguito basato sull'ascolto reciproco. In un momento di grande difficoltà per tantissime famiglie avere migliorato le regole di legge sulle rateizzazioni e aver allontanato lo spettro del distacco delle utenze rappresenta - concludono - un risultato significativo che, per ora non ha precedenti a livello nazionale".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: