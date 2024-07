RIMINI Accusati di violenza sessuale, non convalidato l'arresto dei due lavoratori stagionali Il 59enne pizzaiolo e il 48enne cameriere sono stati scarcerati e rimessi in libertà.

Il Gip non ha confermato il fermo per i due lavoratori stagionali accusati di stupro da una turista svizzera lo scorso 15 luglio, soccorsa in strada dai due in stato confusionale.

Il 59enne pizzaiolo e il 48enne cameriere sono stati scarcerati e rimessi in libertà. Entrambi i lavoratori hanno sempre negato la ricostruzione dei fatti. La ragazza, che si trovava in Romagna con il fidanzato per le vacanze estive, ha poi sporto una denuncia a carico di ignoti ammettendo però di non ricordare nulla di cosa è accaduto al momento del ritorno in albergo.

Dai test clinici in pronto soccorso non sarebbero emersi segni nelle parti intime compatibili con un’aggressione a sfondo sessuale. Secondo il giudice non ci sarebbero sufficienti elementi a carico dei due lavoratori per ritenere plausibile il loro coinvolgimento nella presunta violenza sessuale.

