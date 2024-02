RICCIONE Accuse di maltrattamenti in famiglia, Cc arrestano avvocato

Accuse di maltrattamenti in famiglia, Cc arrestano avvocato.

Un avvocato del Foro di Rimini è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il professionista, 46 anni, è stato fermato ieri dai Carabinieri di Riccione ed è difeso dall'avvocato Arturo Caiazzo di Napoli. Nel dettaglio le accuse sono di maltrattamento in famiglia, violenza e minacce nei confronti della moglie. L'indagine e le prime segnalazioni sono partite da alcuni vicini di casa che vedevano spesso la donna in forte stato prostrazione dopo le litigate con il marito. Il professionista sarà interrogato giovedì in carcere dal Gip del Tribunale di Rimini.

