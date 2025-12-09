Achille Lauro anticipa il tour 2026: l'anteprima di "Comuni Immortali" si terrà a Rimini

Il 7 giugno 2026, lo Stadio Romeo Neri di Rimini ospiterà l'anteprima del tour di Achille Lauro, che presenterà al pubblico il suo nuovo progetto live Comuni Immortali. Questo segnerà l'inizio di una serie di eventi che lo porteranno allo Stadio Olimpico di Roma (10 giugno, già sold-out) e allo Stadio San Siro di Milano (15 giugno, ultimi biglietti disponibili).

I biglietti per la tappa di Rimini saranno in vendita dalle 14 di domani, 10 dicembre, in presale sul canale Instagram di Achille Lauro, e a partire dalle 14 del 12 dicembre anche su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

L'annuncio arriva in un periodo di grande successo per il cantante, che ha dominato le classifiche con hit come Amore Disperato, Comuni Mortali e Incoscienti giovani, quest'ultima seconda canzone più ascoltata su Spotify nel 2025. Achille Lauro, dopo aver partecipato all'Eurovision Song Contest nel 2022 per San Marino, continua a far parlare di sé anche a livello internazionale.

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha commentato l'importanza dell'evento per la città, ribadendo il ruolo di Rimini come capitale della musica italiana. La tappa di Lauro si aggiunge a un'estate ricca di eventi, tra cui la data zero del tour di Vasco Rossi il 30 maggio, che conferma la città come polo di eventi musicali di grande prestigio.







