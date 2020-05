Achille Zechini è il nuovo dirigente della Polizia Municipale di Riccione

Da lunedì al comando della Polizia Locale dei Comuni di Riccione, Coriano e Misano Adriatico ci sarà il dottor Achille Zechini, primo dirigente della polizia di Stato presso la Questura di Rimini, a cui è stato l'incarico di dirigente del settore 2 "Polizia Municipale e sicurezza urbana". Inoltre anche la Giunta comunale di Bellaria del sindaco Filippo Giorgetti ha già deciso di affidare al dottor Zechini il comando della propria Polizia Locale. Zechini è noto a San Marino per essere stato Comandante della Gendarmeria dal 2004 al 2011. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di dirigente della Divisione Amministrativa della Questura di Rimini. "Con grande piacere e senso di responsabilità accetto questo nuovo incarico - ha detto il comandante - che per me rappresenta un importante riconoscimento e una conferma di fiducia".