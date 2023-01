Acqua a pagamento nelle casette anche a Rimini

Anche a Rimini l'acqua delle "casette" diventa a pagamento. La città rivierasca era l'ultima nella quale era possibile per i cittadini usufruire gratuitamente dell'erogazione gratuita dell'acqua naturale. Da lunedì invece il costo dell'acqua naturale passa a 5 centesimi al litro e quella frizzante sale da 5 a 10 centesimi. L'aumento è stato deliberato dal Comune, non dalla società Romagna Acque. Benchè si tratti di aumenti esigui i consiglieri comunali di Fdi lamentano che cade in un momento già di forti aumenti per i cittadini, ma il Comune difende la sua scelta sottolineando che va nella direzione di un minor spreco.