Acquario Cattolica, Bilù primo cittadino pinguino Si apre la stagione 2024, con novità e un conferimento particolare, in omaggio alla biodiversità

"Siamo qui all'Acquario di Cattolica perché abbiamo consegnato a Bilù, il nostro pinguino nato proprio qui a Cattolica, la cittadinanza di primo cittadino pinguino della nostra città". Cittadinanza onoraria della Regina dell'Adriatico per il piccolo Bilù, pinguino di Humboldt nato nel 2023 all'Acquario. Allora, un sondaggio aveva coinvolto l'intera comunità online, chiamata a dargli un nome. Oggi la pergamena di conferimento, davanti al pubblico numeroso nella prima giornata di apertura della stagione, omaggia il cucciolo in un gesto che ha un valore non solo simbolico:

"E' anche un messaggio che vogliamo mandare ai tanti bambini ai tanti ragazzi alle tante persone che frequentano e visitano il nostro acquario - dice la Sindaca Franca Foronchi - perché Bilù sarà testimone della biodiversità, ma soprattutto sarà ambasciatore dei progetti che riguardano la sostenibilità che il nostro Acquario porta avanti con grande precisione e con grande interesse da parte di chi lo frequenta. Quindi: Evviva Bilù!"

Con Bilù primo cittadino pinguino, Cattolica rinnova un patto con l'ambiente, una visione di città sostenibile e in armonia con la Natura - dice ancora - ma anche omaggia il lavoro degli operatori dell'Acquario. Ed è Patrizia Leardini di Costa Edutainment a ricordarne la mission, nell'urgenza di proteggere il pianeta. Stagione 2024 che apre con una novità: l'area dei dinosauri, in cui spicca la riproduzione del megalodonte: "Uno squalo preistorico - spiega Andrea Drudi di Costa Edutainment - dalle dimensioni incredibili: pensate, oltre 12 metri di lunghezza. La riproduzione rispecchia fedelmente le sue dimensioni, ma non solo, anche il colore”.

Nel video, le voci della Sindaca di Cattolica, Franca Foronchi e di Andrea Drudi di Costa Edutainment

