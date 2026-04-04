Acquario di Cattolica: “Caccia all'uovo” per le lontre Eva, Marta e Costanza Aperta ufficialmente la stagione. Occasione di divertimento per i visitatori e di arricchimento ambientale per gli stessi animali

Una "caccia all'uovo" speciale, organizzata dallo staff dell'Acquario di Cattolica, per gli ospiti della struttura - non solo bambini - in occasione della Pasqua. Uova di quaglia, molto gradite alle lontre, nascoste tra rocce e anfratti, hanno fatto da richiamo per Eva, Marta e Costanza, esemplari di lontre asiatiche dalle piccole unghie. Hanno mostrato tutte le loro doti di cacciatrici, trovando con celerità sorprendente il bottino a loro molto gradito, per poi gustarlo con soddisfazione.

Mustelidi, come le donnole e i visoni, l'esistenza delle lontre è minacciata da diversi fattori, in particolare la competizione con l’uomo, che mettono in pericolo il loro areale originario. Nuotatrici incredibili, caratterizzate dalla grande abilità nell'usare le zampe anteriori come piccole mani, le Lontre sono classificate come animali vulnerabili. All’Acquario di Cattolica il pubblico può seguirne le tre cibature quotidiane, con un esperto che ne spiega comportamenti e arricchimento, una pratica addestrativa – quest'ultima - per stimolarne sensi e destrezza, trasformando il momento del pasto in una attività completa, cognitiva e comportamentale.

"L'enrichment è una tecnica addestrativa - spiega Mattia Branchesi, acquarista Costa Edutainment all'Acquario di Cattolica - finalizzata a mantenere il benessere psicofisico degli animali, attraverso una serie di attività introdotte nell'ambiente: variazioni, spostamenti, giochi appostamenti pensati per loro".

Nel video, l'intervista a Mattia Branchesi, acquarista Costa Edutainment all'Acquario di Cattolica



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