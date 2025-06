MARE Acque pulite in Riviera: balneazione ok in 97 località su 98 Unico punto fuori norma a Lido di Classe, vicino alla foce del fiume Savio. Ordinanza di divieto temporaneo.

Le acque della Riviera romagnola risultano in ottime condizioni: lo confermano le analisi dei tecnici di Arpae nei punti di monitoraggio previsti lungo la costa dell’Emilia-Romagna. Su 98 località testate, ben 97 hanno fatto registrare valori pienamente nella norma. L’unica eccezione riguarda un tratto di mare a Lido di Classe, nel comune di Ravenna, situato circa 100 metri a nord della foce del fiume Savio.

Qui i parametri rilevati sono risultati non conformi, motivo per cui il sindaco ha disposto un’ordinanza di non balneabilità temporanea, in attesa che le condizioni rientrino nei limiti previsti.

Il punto interessato sarà nuovamente sottoposto a campionamenti da parte di Arpae nei prossimi giorni, come da prassi, e – fanno sapere i tecnici – il ritorno alla normalità è atteso in tempi brevi. Quello attuale è il secondo monitoraggio della stagione balneare 2025, avviata ufficialmente lo scorso 17 maggio.

