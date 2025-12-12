POLITICA ITALIA Ad Atreju l'ex "Mani pulite" Di Pietro accolto da Fratelli d'Italia Delmastro: "Magistrato sempre perbene e onesto". Contestazioni alla ministra Bernini da parte degli studenti universitari

Per una settimana la politica che conta si trasferisce a Castel Sant'Angelo, alla festa di Fratelli d'Italia, Atreju. Anche quest'anno c'è la pista di pattinaggio su ghiaccio, per la gioia degli avventori, mentre la novità è il “bullometro”, un muro con le parole d'odio della sinistra, scrivono gli organizzatori, che assegnano anche i voti. E' il giorno del dibattito sulla giustizia, il Sottosegretario Delmastro accoglie Antonio Di Pietro, definendolo “un magistrato onesto e perbene che ha sempre fatto il suo lavoro”. L'ex “Mani pulite” non ha intenzione di anticipare nulla alla stampa, mentre a parlare ci pensa l'esponente della magistratura, Silvia Albano, che non usa perifrasi. Per l'opposizione Debora Serracchiani, che la riforma la contesta, soprattutto la parte riguardante il sorteggio del Consiglio superiore della magistratura. Poi ci pensa il ministro Carlo Nordio a difendere la riforma, citando anche una medaglia alla Resistenza. Nella stessa giornata, la contestazione alla ministra dell'Università Bernini, che a sua volta decide di fare una citazione per rispondere agli studenti che protestano, come vediamo nelle immagini pubblicate sull'account ufficiale Instagram di Forza Italia.

Nel video le interviste a Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario di Stato alla Giustizia; Silvia Albano, magistrata; Debora Serracchiani, deputata Partito Democratico; Carlo Nordio, ministro della Giustizia

