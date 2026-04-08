FIOCCHI AL PARCO Ad Oltremare la natura torna a volare: nati due piccoli di Gufo Reale Evento "straordinario" per questa specie. Tra qualche settimana scopriremo se sono maschio o femmina

Un battito d’ali che segna una piccola grande vittoria per la natura: al parco Oltremare di Riccione sono nati due pulli di Gufo Reale, uno dei rapaci notturni più maestosi d’Europa. L’evento è il coronamento di mesi di cura e attento monitoraggio da parte dello staff di falconieri e veterinari del parco.

Tutto ha avuto inizio qualche mese fa, quando Goblin e Kuma sono stati introdotti nella stessa voliera. Dopo una fase iniziale di conoscenza, la coppia ha dato vita ai suggestivi rituali di corteggiamento, fino alla deposizione delle uova. Un evento "straordinario" per questa specie: era da dieci anni che non nascevano ad Oltremare Gufi Reali. Kuma ha covato per 34 giorni, sotto la sorveglianza discreta di telecamere collegate via web, permettendo allo staff di osservare ogni fase senza disturbare. La schiusa ha dato alla luce due piccoli in ottima salute. Nessun fiocco rosa o azzurro, per ora. Il loro sesso resterà ancora un mistero per qualche settimana.

Il Gufo Reale, con i suoi occhi arancio ipnotici, i caratteristici ciuffi auricolari e un’apertura alare che può superare i due metri, è un predatore all’apice della catena alimentare, fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi. Eppure, nonostante la sua imponenza, è estremamente vulnerabile: bracconaggio, pesticidi e avvelenamenti minacciano quotidianamente la sopravvivenza della specie. Per Oltremare questa nascita non è solo un momento di grande emozione, ma una vittoria concreta per la biodiversità. Nei prossimi mesi i due piccoli cresceranno sotto la costante osservazione dello staff, diventando nuovi testimoni viventi della bellezza e della fragile forza della natura.

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