Addio a Bendetto XVI: i Capitani Reggenti parteciperanno ai funerali

Il corpo di Benedetto XVI, si trova all'interno della Basilica di San Pietro in Vaticano per l'omaggio dei fedeli. I funerali saranno celebrati giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro e saranno presieduti da papa Francesco. Alle esequie, in forma privata, parteciperanno anche i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Con loro anche il consigliere Filippo Tamagnini, che con S.E Berti ricevette da Capo di Stato il pontefice nella storica visita a San Marino del 2011.

A Roma, centinaia le persone già prima dell'apertura della Basilica erano già in fila per l'ultimo saluto al papa emerito. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Benedetto XVI "alle 8.50, prima dell'apertura della basilica vaticana" al pubblico. Lo dice all'ANSA il parroco di San Pietro don Agnello Stoia. Tra i primi a recarsi a San Pietro anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con lei il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Papa Bergoglio, nel Te Deum di ieri ha espresso gratitudine per averlo avuto tra noi. "Parlando della gentilezza, in questo momento, il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina ci ha lasciato. Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa".