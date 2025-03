GIORNALISMO IN LUTTO Addio a Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano Il celebre telecronista si è spento a Gorizia a pochi giorni dal suo 87° compleanno

Addio a Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano.

È morto Bruno Pizzul. Maestro del giornalismo sportivo, avrebbe compiuto 87 anni l'8 marzo. È stato la voce delle notti magiche del Mondiale di Italia 90, per 16 anni e in cinque campionati del mondo ha raccontato le partite dell'Italia per la Rai, dove ha lavorato dal 1969 al 2002.

Era toccato a lui anche raccontare per la Rai la tragedia allo stadio Heysel di Bruxelles nella finale della Coppa dei campioni Juventus- Liverpool del 29 maggio 1985. Ha condotto Domenica Sprint e la Domenica sportiva.

Negli anno '50 era stato anche calciatore professionista. Pizzul era friulano di Cormons, in provincia di Udine, è morto all'ospedale di Gorizia, dove era tornato a vivere negli ultimi anni. Ha scritto fino all'ultimo, continuando a gestire una rubrica di calcio sul Messaggero Veneto e a collaborare con varie altre testate, anche radio e tv. Numerose le testimonianze di affetto e il ricordo di amici, colleghi, società di calcio, esponenti delle istituzioni

