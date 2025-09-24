LUTTO Addio a Claudia Cardinale, la diva che ha fatto la storia del cinema L’attrice, icona internazionale e ambasciatrice dei diritti delle donne, si è spenta a 87 anni. Nel 2014 fu madrina del San Marino International Film Festival.

Addio a Claudia Cardinale, la diva che ha fatto la storia del cinema.

Claudia Cardinale, una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano e internazionale, è morta a 87 anni. La notizia, confermata dal suo agente all’agenzia AFP, segna la scomparsa di una diva che ha attraversato oltre sessant’anni di cinema, diventando simbolo di fascino, eleganza e impegno civile.

Nata a Tunisi nel 1938 da una famiglia di origini siciliane, Cardinale entrò nel mondo del cinema quasi per caso, vincendo nel 1957 un concorso di bellezza organizzato per la comunità italiana in Tunisia. Da quel momento iniziò una carriera straordinaria che la portò a lavorare con i più grandi registi: Visconti, Fellini, Leone, Monicelli, Germi. Memorabili i suoi ruoli ne Il Gattopardo, 8 ½ e C’era una volta il West, opere che hanno scolpito nella memoria collettiva alcune delle scene più iconiche della settima arte.

Negli anni Sessanta e Settanta la sua bellezza e il suo carisma la consacrarono come star internazionale, capace di conquistare anche Hollywood con film come La Pantera Rosa e Circus World. Ma Cardinale non fu solo un’attrice di successo: dagli anni Ottanta scelse di affiancare al cinema commerciale opere più coraggiose, spesso al fianco del compagno Pasquale Squitieri. Parallelamente portò avanti un forte impegno civile, collaborando con Amnesty International e diventando Ambasciatrice di Buona Volontà dell’UNESCO per i diritti delle donne.

Nel corso della sua carriera ricevette innumerevoli riconoscimenti, tra cui cinque David di Donatello, cinque Nastri d’argento e premi alla carriera nei festival più prestigiosi, dal Leone d’oro di Venezia all’Orso d’oro di Berlino.

Il legame di Claudia Cardinale con San Marino resta impresso nella memoria del Paese: nel 2014 fu ospite d’onore e madrina del San Marino International Film Festival, accolto dai Capitani Reggenti come un evento che, grazie anche alla sua presenza, avrebbe potuto rendere omaggio al cinema e ai suoi protagonisti di ieri e di oggi. Una partecipazione che confermò ancora una volta il suo ruolo di ambasciatrice del grande schermo, capace di unire eleganza, impegno e passione.

