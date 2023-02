ROMA Addio a Costanzo: oggi i funerali, centinaia di persone a rendergli omaggio

Addio a Costanzo: oggi i funerali, centinaia di persone a rendergli omaggio.

Al termine di due giorni di camera ardente in Campidoglio, con centinaia di persone a rendergli omaggio, oggi sono in programma i funerali di Maurizio Costanzo, il giornalista scomparso tre giorni fa ad 84 anni. Le esequie si terranno alle 15 nella chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma. Ieri tantissime persone hanno affollato il Campidoglio per l'ultimo omaggio al conduttore televisivo, tra lacrime, commozione e qualche inusuale richiesta di selfie alla vedova Maria De Filippi.

