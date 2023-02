CAMERA ARDENTE Addio a Costanzo: per molti un padre artistico, ricordato per la spiccata umanità

Un'ondata di commozione avvolge la scomparsa all'età di 84 anni di Maurizio Costanzo. In centinaia in Campidoglio alla camera ardente per Maurizio Costanzo. Ad accogliere il feretro in mattinata, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e due dei figli del giornalista, Saverio e Camilla. Numerosi gli artisti e gli esponenti politici accorsi a rendergli omaggio. Tra gli altri, Francesco Rutelli con la moglie Barbara Palombelli; Emanuela Aureli; l'inseparabile Fiorello, Pierluigi Diaco, Giovanna Ralli, Mara Venier, Vincenzo Salemme, Salvo Sottile, Valerio Mastandrea, Lino e Rosanna Banfi. Colleghi e amici di una vita che riconoscevano in lui un padre artistico ed il suo tratto ineguagliabile nei rapporti umani. Provata la moglie Maria De Filippi: un legame di 33 anni impossibile da spezzare. Ad accompagnarla il figlio adottivo della coppia, Gabriele, in lacrime.

Giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, autore di canzoni, ha cambiato il modo di raccontare l'attualità, la politica, la cultura, la società

Inventore del talk show all'italiana, padre del salotto tv più longevo di sempre, dal suo palco è passata la storia del Paese. Nel '93 scampò ad un attentato mafioso: la sua sfida a Cosa Nostra, segno profondo e preziosa eredità per le giovani generazioni.

Tra i suoi tanti meriti anche quelli di essere un eccezionale scopritore di talenti, “come lui nessuno”, ricorda Pippo Baudo sulla stampa, “rivoluzionò la televisione, resterà un'icona”. Lunedì nella chiesa degli Artisti i funerali solenni.

Nel video le interviste a Emanuela Aureli, attrice; Pierluigi Diaco, giornalista; Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministro; Salvo Sottile, giornalista.

