Addio a Furio Colombo, giornalista e parlamentare.

È morto questa mattina all’età di 94 anni Furio Colombo. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha fatto sapere che Colombo è deceduto assistito dalla moglie Alice e dalla figlia Daria. I funerali si terranno domani, mercoledì 15 gennaio, alle ore 15.00 presso il Cimitero Acattolico di Roma.

Giornalista di grande rilievo, Colombo è stato inviato della Rai e corrispondente dagli Stati Uniti, editorialista di Repubblica, direttore del quotidiano l’Unità e tra i fondatori de Il Fatto Quotidiano.

La sua carriera si è intrecciata con un intenso impegno politico, che lo ha visto parlamentare per tre legislature con i Democratici di Sinistra, l’Ulivo e il Partito Democratico. La sua attività si è estesa anche al mondo culturale e accademico: è stato direttore per tre anni dell’Istituto Italiano di Cultura di New York e docente alla Columbia University.

Colombo ha inoltre ricoperto incarichi aziendali, lavorando per Olivetti e successivamente come rappresentante Fiat negli Stati Uniti. Autore di testi letterari e cinematografici, ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana.

