RICCIONE Addio a Margherita Bologna, studiosa dei temi ambientali Aveva 80 anni. Più volte a San Marino per convegni e incontri dedicati alla gestione dei rifiuti e alle alternative agli inceneritori

Addio a Margherita Bologna, studiosa dei temi ambientali.

È morta all'età di 80 anni Margherita Bologna, laureata in filosofia, giornalista scientifica, ricercatrice ed esperta di tecnologie per la gestione dei rifiuti. Nel corso della sua attività si era distinta per l'impegno sui temi ambientali e, in particolare, per la ricerca e la divulgazione di soluzioni alternative all'incenerimento.

Margherita Bologna aveva partecipato più volte anche a San Marino a convegni e incontri pubblici dedicati al ciclo dei rifiuti, collaborando con l'Associazione culturale Don Chisciotte e l'Associazione Micologica Sammarinese. Nel febbraio 2013 fu ospite di una serata organizzata dal Movimento Rete, durante la quale richiamò l'attenzione sugli indirizzi promossi a livello europeo e sulle possibilità offerte dalle tecnologie per il recupero della materia, capaci - sosteneva - di creare ricerca, occupazione ed economia evitando di ricorrere alla combustione dei rifiuti.

I funerali saranno celebrati martedì 18 agosto alle 10 nella chiesa di San Martino, in viale Diaz. Lunedì 17 agosto, alle 20.30, nella stessa chiesa si terrà la veglia di preghiera.

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