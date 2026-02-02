Addio a Maria Rita Parsi, una vita dedicata ai diritti dei bambini

È morta all’età di 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all’estero per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Nata a Roma il 5 agosto 1947, ha dedicato l’intera vita alla difesa dei più piccoli, intrecciando attività clinica, ricerca scientifica, impegno istituzionale e divulgazione.

Fondatrice della Scuola Italiana di Psicoanimazione, metodologia da lei ideata, ha promosso un approccio umanistico allo sviluppo del potenziale umano. Nel 1992 ha dato vita al Movimento per, con e dei bambini, poi divenuto Fondazione Movimento Bambino Onlus, affermatasi come centro di riferimento nella diffusione della Cultura dell’Infanzia e nel contrasto ad abusi e maltrattamenti.

Volto noto anche nei media, ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e collaborato con importanti testate giornalistiche, coniugando rigore scientifico e capacità divulgativa. Dal 1995 era giornalista pubblicista.

Rilevante anche il suo ruolo istituzionale: è stata componente di organismi nazionali dedicati alle politiche per l’infanzia e, dal 2012, membro del Comitato Onu per i Diritti del Fanciullo. Numerosi i riconoscimenti ricevuti, tra cui il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica e premi per l’impegno sociale e culturale. Una vita spesa a dare voce e protezione ai bambini.

Di lungo corso il legame di Maria Rita Parsi con San Marino. Già nel 2008 partecipò a un seminario formativo dedicato alla comunicazione tra adulti e bambini. Nel 2013 fu ospite dello speciale di San Marino RTV "Viaggio intorno alla parola", insieme a Michele Casali e Sergio Zavoli, mentre nel 2018 intervenne alla terza edizione del Forum del Dialogo, dal titolo “Giovani e adulti, parti o controparti di questa società complessa?”.

Nel 2024 fu ospite di una puntata del programma "Genitori si diventa", dedicata alla gestione dello stress e al benessere emotivo degli adolescenti, e prese parte anche alla quinta puntata de La Terrazza della Dolce Vita, condotta da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Più recentemente, nel novembre 2025, la psicologa intervenne a una serata organizzata da Dacia senza frontiere e Kiwanis San Marino, incentrata sul tema della violenza di genere.







