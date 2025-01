Addio a Mario Guaraldi, pioniere dell'editoria indipendente e figlio di Rimini Il ricordo del sindaco: "Rimini e Mario si sono voluti bene, nonostante tutto"

La città di Rimini piange la scomparsa di Mario Guaraldi, scomparso questa mattina all'età di 83 anni. Editore, intellettuale e figura di spicco nel panorama culturale italiano, Guaraldi ha rappresentato un punto di riferimento per l’editoria indipendente, dando voce ad autori e tematiche spesso marginalizzate. Una carriera lunga oltre mezzo secolo, iniziata a soli 18 anni con un libro dedicato alla Resistenza, e culminata in riconoscimenti prestigiosi come il Sigismondo d’Oro 2024, assegnatogli pochi giorni prima della sua morte.

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, nel suo sentito messaggio di cordoglio, ha sottolineato l'importanza del contributo di Guaraldi alla cultura italiana: "Mario è stato protagonista di una stagione indimenticabile della libertà e dei diritti. Ha sfidato le convenzioni, portando avanti una battaglia culturale che ha arricchito non solo Rimini, ma l'intero Paese."

Mario Guaraldi ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo editoriale italiano. Fondatore della casa editrice Guaraldi nel 1971, ha pubblicato opere innovative, introducendo nel contesto culturale italiano autori come Pierre Bourdieu e Sandor Ferenczi. Guaraldi ha anche sperimentato nuove tecnologie editoriali, anticipando la rivoluzione del web con il primo catalogo digitale e il print-on-demand.

Nonostante i contrasti con la città natale, l'assegnazione del Sigismondo d’Oro ha rappresentato una simbolica riconciliazione tra Guaraldi e Rimini. Il riconoscimento è stato vissuto dall’editore come un segno di affetto e rispetto da parte della comunità che lo ha visto crescere. "Grazie", ha detto Mario pochi giorni prima della cerimonia, un ringraziamento che racchiude la forza e la fragilità di un uomo che ha saputo sfidare le convenzioni fino all'ultimo.

La città di Rimini si stringe attorno alla famiglia di Mario Guaraldi, ricordandolo come un uomo ruvido ma autentico, capace di andare oltre i compromessi per restare fedele alle sue idee. "Mario e Rimini si sono voluti bene", ha detto il sindaco, "nonostante le incomprensioni, il loro legame rimane indissolubile."

Guaraldi ha collaborato per diversi anni con San Marino Rtv, partecipando in particolare a programmi culturali e storici.

