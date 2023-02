Addio a Maurizio Costanzo, oggi camera ardente, lunedì i funerali

Maria De Filippi è arrivata, passando da un ingresso laterale, alla camera ardente per il marito Maurizio Costanzo in Campidoglio. Con lei, il figlio adottivo della coppia, Gabriele, in lacrime. Insieme si sono messi in prima fila nei posti per parenti e amici e la conduttrice, completo e occhiali neri, continua a parlare con il figlio per consolarlo, guardando anche il flusso di persone che arriva in omaggio al marito. Molte persone comuni, ma anche molti personaggi dello spettacolo. Fiorello tra i primi ad arrivare. Mara Venier, che hanno salutato i figli del giornalista, Saverio e Camilla.





