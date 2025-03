LUTTO NEL CINEMA Addio a Nadia Cassini, icona della commedia sexy italiana L'attrice e showgirl statunitense si è spenta a 76 anni dopo una lunga mattia

Addio a Nadia Cassini, icona della commedia sexy italiana.

Lutto nel mondo del cinema: Nadia Cassini è morta all’età di 76 anni. L'attrice era malata da tempo. Showgirl e cantante di origine statunitense, nel cinema fu una delle protagoniste della commedia sexy all'italiana tra gli anni Settanta e Ottanta.

Nata a Woodstock nel 1949 con il nome di Gianna Lou Muller, raggiunse la notorietà con film cult del genere comico-erotico, come L'insegnante balla... con tutta la classe (1979), L'infermiera nella corsia dei militari e La dottoressa ci sta col colonnello (1980).

Oltre al cinema, fu un volto noto anche in televisione, partecipando a Premiatissima (1983), Drive In (1984) e Risatissima (1985). Appassionata di musica, incise alcuni dischi e posò per riviste come Playboy, Playmen e Blitz, diventando un'icona di un'epoca.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: