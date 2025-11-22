LUTTO Addio a Ornella Vanoni, voce inconfondibile della canzone italiana Nel corso di una carriera durata quasi settant’anni ha attraversato generi e stagioni diverse: dalle canzoni della “mala” al pop d’autore, dalla bossa nova al jazz.

Addio a Ornella Vanoni, voce inconfondibile della canzone italiana.

Si è spenta a 91 anni Ornella Vanoni, una delle interpreti più importanti e riconoscibili della musica italiana. La cantante è morta nella tarda serata di venerdì 21 novembre nella sua casa di Milano, a seguito di un arresto cardiaco.

Nata a Milano il 22 settembre 1934, figlia della borghesia cittadina, Vanoni aveva mosso i primi passi come attrice al Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, con cui condivise vita e lavoro. Proprio da quel sodalizio nacquero alla fine degli anni Cinquanta le celebri canzoni della mala, che la imposero all’attenzione del pubblico e della critica.

Nel corso di una carriera durata quasi settant’anni ha attraversato generi e stagioni diverse: dalle canzoni della “mala” al pop d’autore, dalla bossa nova al jazz. Indimenticabile la collaborazione con Vinícius de Moraes e Toquinho per l’album La voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria del 1976, che contribuì a far conoscere in Italia la musica brasiliana, e i lavori in ambito jazz con musicisti come George Benson, Michael e Randy Brecker, Ron Carter, Eliane Elias, Gil Evans, Steve Gadd, Herbie Hancock, Lee Konitz ed Herbie Mann.

Fra i suoi grandi successi: L’appuntamento – versione italiana del brano di Roberto ed Erasmo Carlos, rimasto a lungo in classifica – e Senza fine, con cui Gino Paoli la consegna alla storia della canzone d’amore. A questi si affiancano Una ragione di più, che la vede per la prima volta autrice del testo insieme a Franco Califano, Domani è un altro giorno e l’album Dettagli, trainato dall’omonimo brano e capace di vendere quasi mezzo milione di copie.

Cantante, autrice, attrice e conduttrice, Vanoni ha pubblicato oltre cento tra album, EP e raccolte, vendendo decine di milioni di dischi e ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui più premi del Club Tenco e diverse partecipazioni al Festival di Sanremo. Sul piano discografico aveva festeggiato i 90 anni con Diverse (2024), un progetto che rileggeva alcuni dei suoi brani storici in chiave contemporanea, e con la nuova versione di Ti voglio insieme a Elodie e Ditonellapiaga.

"Con la scomparsa di Ornella Vanoni l'Italia perde una delle sue artiste più originali e raffinate. Con la sua voce unica, e una capacità interpretativa senza eguali, ha scritto pagine importanti nella storia della canzone, del teatro e dello spettacolo italiano. A nome mio personale e del Ministero della Cultura esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari" dichiara in una nota il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

