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Addio a Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva: aveva 66 anni

Volto noto della tv degli anni Ottanta e Novanta, è morta a Milano. Alla famiglia e sui social numerosi i messaggi di cordoglio.

10 giu 2026
Addio a Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva: aveva 66 anni

Si è spenta ieri a Milano, all'età di 66 anni, Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, volto noto degli anni Ottanta e Novanta. Ricoverata al Policlinico di Milano, è morta a causa di complicazioni cardiache. Nel 2024 le era stato diagnosticato un carcinoma.

Aveva raggiunto la notorietà tra gli anni Ottanta e Novanta come volto della televisione italiana, lavorando in Rai e nelle emittenti private.

Tra i programmi che l'hanno vista protagonista figurano Bella d'estate, La rete, Detto tra noi e Se fosse...

In carriera aveva affiancato personalità come Walter Chiari e Luciano Rispoli. Negli ultimi anni aveva partecipato come opinionista a diversi programmi Mediaset.

Sul piano personale, era madre adottiva di François, figlio accolto e cresciuto lontano dai riflettori, al quale era profondamente legata. Dopo il 1994 decise di lasciare la tv per trasferirsi ad Hammamet, seguendo Bettino Craxi, con cui restò fino alla sua morte nel 2000.

Dopo ha sposato il medico Alberto Bossi, adottando appunto un figlio, François. Nel 2024 aveva raccontato pubblicamente di essere affetta da un carcinoma polmonare al terzo stadio. La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana.

I funerali si svolgeranno venerdì 12 giugno a Milano.




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