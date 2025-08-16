Addio a Pippo Baudo, figura simbolo della tv italiana

Si è spento questa sera a Roma, all'età di 89 anni, Pippo Baudo. Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in.

Grande amico del Titano e della San Marino Rtv, che esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di una delle figure più iconiche del panorama televisivo e culturale italiano. Dieci anni fa fu protagonista di una produzione sull'Emittente di Stato della Repubblica: "Una Serata sul Titano".

"Ciao Pippo. Sei stato un gigante della televisione italiana, un punto di riferimento che ha segnato intere generazioni con la Tua professionalità e il Tuo carisma - così il Dg Roberto Sergio sui social -. La Tua eredità rimarrà viva nella memoria di tutti gli amanti della televisione e della cultura italiana."









