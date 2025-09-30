TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:57 Incidente sulla Marecchiese: palo segnaletico si stacca e travolge un centauro 13:44 Addio a Renato Casaro, storico illustratore del cinema, da Leone a Tarantino 13:23 Fusco: "La salvezza non è mai un obiettivo. Puntiamo al vertice" 13:21 Tennis Tavolo: si chiude la stagione estiva della Juvenes 13:12 Piccoli agricoltori crescono: i bambini delle scuole alle prese con la vendemmia 12:24 Maltempo in arrivo: mercoledì attesi temporali e un brusco calo delle temperature 10:20 Marche, Acquaroli festeggia la riconferma: “Ha vinto il gioco di squadra”. Ricci: “Lotta impari, ma il campo largo resta l’unica alternativa”
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Addio a Renato Casaro, storico illustratore del cinema, da Leone a Tarantino

30 set 2025
Renato Casaro e alcune delle sue locandine
Renato Casaro e alcune delle sue locandine

È morto a Treviso Renato Casaro, uno dei più celebri illustratori italiani di manifesti e locandine cinematografiche, che il 26 ottobre avrebbe compiuto 90 anni. Ricoverato da alcuni giorni per una broncopolmonite, si è spento nella notte lasciando un patrimonio di migliaia di opere che hanno fatto la storia del cinema.

Dai primi lavori per Sergio Leone e i film di Bud Spencer e Terence Hill, fino alle collaborazioni con Francis Ford Coppola, Luc Besson, Franco Zeffirelli, Claude Lelouch e Quentin Tarantino, Casaro è stato un maestro amato a livello mondiale. I suoi "poster", iconici e inconfondibili, hanno contribuito a definire l’immaginario visivo di capolavori come Per un pugno di dollari, C’era una volta in America, Lo chiamavano Trinità e La Bibbia.

Guarda il servizio di San Marino RTV sulla mostra a lui dedicata ad ottobre 2021






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia