LUTTO Addio a Renato Casaro, storico illustratore del cinema, da Leone a Tarantino

È morto a Treviso Renato Casaro, uno dei più celebri illustratori italiani di manifesti e locandine cinematografiche, che il 26 ottobre avrebbe compiuto 90 anni. Ricoverato da alcuni giorni per una broncopolmonite, si è spento nella notte lasciando un patrimonio di migliaia di opere che hanno fatto la storia del cinema.

Dai primi lavori per Sergio Leone e i film di Bud Spencer e Terence Hill, fino alle collaborazioni con Francis Ford Coppola, Luc Besson, Franco Zeffirelli, Claude Lelouch e Quentin Tarantino, Casaro è stato un maestro amato a livello mondiale. I suoi "poster", iconici e inconfondibili, hanno contribuito a definire l’immaginario visivo di capolavori come Per un pugno di dollari, C’era una volta in America, Lo chiamavano Trinità e La Bibbia.

Guarda il servizio di San Marino RTV sulla mostra a lui dedicata ad ottobre 2021

