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Addio a Roberto Buffagni, storico imprenditore delle discoteche in Riviera

Con il fratello Massimo ha legato il suo nome a Villa delle Rose, Peter Pan e Matis, locali simbolo della nightlife italiana

5 ago 2026
Roberto Buffagni (foto del comune di Riccione)
Roberto Buffagni (foto del comune di Riccione)

Ha segnato la storia della notte in Riviera, richiamando nei suoi locali generazioni di giovani e turisti. Roberto Buffagni, imprenditore dell’intrattenimento, è morto nella notte tra martedì e mercoledì 5 agosto dopo una lunga malattia.

Con il fratello Massimo Buffagni e i suoi soci ha gestito alcuni dei locali più noti d’Italia: la Villa delle Rose e il Peter Pan Club di Riccione, oltre al Matis di Bologna. Discoteche diventate simboli della nightlife italiana, tra dj internazionali e serate entrate nel costume.

Originario di Reggio Emilia, Buffagni aveva costruito un forte legame con la Riviera. Tra le sue esperienze anche il rilancio del Paradiso di Covignano, storica discoteca riminese poi chiusa.

"La scomparsa di Roberto Buffagni lascia un vuoto nel mondo dell'imprenditoria dell'intrattenimento, di cui è stato uno dei protagonisti più conosciuti" scrive il comune di Riccione. "Con grande professionalità,  intuizione e visione internazionale, -si legge in una nota - ha saputo trasformare i locali da ballo in vere e proprie icone di costume, capaci di attrarre generazioni di turisti e di dare un contributo fondamentale all’immagine di eccellenza della città sul piano nazionale ed europeo”.





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