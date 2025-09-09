Addio a Stefano Benni, il “Lupo” della letteratura italiana

È morto a 78 anni Stefano Benni, tra gli scrittori italiani più amati e popolari degli ultimi decenni. Nato a Bologna nel 1947 e cresciuto nell’Appennino, dove ricevette il soprannome “Lupo” che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita, Benni ha firmato romanzi e racconti che hanno unito comicità, invenzione linguistica e sguardo critico sulla società italiana.

Il suo esordio fu nel 1976 con Bar Sport, pubblicato da Mondadori: un ritratto surreale e grottesco dell’Italia di provincia che divenne subito un classico della narrativa umoristica. Da lì in avanti la collaborazione con Feltrinelli, che avrebbe pubblicato la gran parte dei suoi titoli, da Terra! e Stranalandia a Il bar sotto il mare, fino a successi come La compagnia dei Celestini (1992), Margherita Dolcevita (2005), Elianto e La grammatica di Dio.

Autore poliedrico, Benni ha scritto per il teatro, il cinema e la televisione, collaborando anche con riviste e quotidiani come L’Espresso, Repubblica, il Manifesto, Linus e Panorama. Alcune sue battute furono usate persino nei monologhi di Beppe Grillo. Molti dei suoi libri sono stati tradotti all’estero, portando il suo umorismo visionario oltre i confini italiani.

Da tempo lontano dalla scena a causa di una malattia, lascia un’eredità letteraria che ha formato generazioni di lettori. Nei suoi mondi fantastici e nei suoi bar popolati da umanità stralunata resta vivo lo humour “pacato ma duro quando necessario”, come lo definì il critico Goffredo Fofi. Con lui se ne va un autore che ha saputo far ridere e pensare, un Lupo capace di rendere la fantasia un fatto quotidiano.







