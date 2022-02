Addio a Tito Stagno: lo storico giornalista dell'allunaggio

Addio a Tito Stagno: lo storico giornalista dell'allunaggio.

'Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare': la storia dell'allunaggio in quella frase che pronunciò mentre dalle cuffie sentiva il dialogo tra gli astronauti e Houston. E il nome di Tito Stagno, storico giornalista Rai morto oggi a 92 anni, resterà legato per sempre a quella sera del 20 luglio 1969, quando raccontò in tv lo sbarco sulla luna. Il ministro Franceschini: "Se ne va un pezzo di storia del giornalismo italiano".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: