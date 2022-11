TASSE Addio al canone RAI in bolletta dal 2023 Spetterà al nuovo Governo proporre una nuova metodologia di pagamento o l'abolizione dell'imposta.

Addio al canone RAI in bolletta dal 2023.

Il governo di Matteo Renzi nel 2016, aveva incluso il canone RAI all'interno della bolletta della luce. Un'iniziativa che non è piaciuta a una vasta platea di persone, in particolare a quelle che non guardano e non hanno la televisione. Per disdirlo bisognava ogni anno effettuare delle operazioni non così immediate. Pronto Bolletta riporta che l'Unione europea lo aveva giudicato come un “onere improprio” che pesava sulle bollette della luce degli italiani, già particolarmente impattate dalla recente crisi energetica. Il governo italiano ha di conseguenza accolto la richiesta della Commissione Europea svincolando il canone dalla bolletta a partire dal 2023. Il nuovo metodo di pagamento non è ancora stato definito. Spetterà al nuovo Governo proporre una nuova metodologia di pagamento del canone, che ad oggi è di 90 euro annui, o un’abolizione totale dell’imposta, come aveva più volte ventilato il leader della Lega Matteo Salvini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: