LUTTO Addio al giornalista Franco Di Mare

Addio al giornalista Franco Di Mare.

È morto Franco Di Mare. Lo annuncia la famiglia con una nota. ''Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie''. Aveva 68 anni.

L'ultima apparizione tv a "Che tempo che fa", dov'era comparso col respiratore automatico. Il giornalista Rai aveva rivelato di avere un mesotelioma, di cui si sarebbe ammalato durante il periodo da inviato per la Tv di Stato. Di Mare ha raccontato al Corriere della Sera che, al momento della prima diagnosi, il suo medico gli ha parlato di un "mesotelioma aggressivo, di alto grado". Il giornalista si era collegato con Fabio Fazio spiegando che il respiratore "mi permette di essere qui". "Nonostante io abbia preso un tumore molto cattivo – spiega Di Mare – si prende perché si respirano particelle di amianto senza saperlo e una volta liberata nell’aria la fibra, ha un tempo di conservazione di sé lunghissimo e quando si manifesta è troppo tardi. Dire che con questo finiscono le speranza non è vero, perché la scienza va sempre avanti". Poi ammette: "Ho un tumore che non lascia scampo. Mi resta poco da vivere, quanto non lo so. Però non mollo".

